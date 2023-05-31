Проспекту Платовскому в Новочеркасске хотят вернуть первоначальный вид

На Платовском будут воссозданы элементы архитектурного ансамбля и детали ландшафта, которые были исторически заложены на проспекте. Фото: с сайта Новочеркасска.

Платовскому проспекту в Новочеркасске рассчитывают вернуть былой вид. Проект реконструкции участвует в двух конкурсах по благоустройству. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Обретет первоначальный вид участок от площади Ермака до улицы Московской. Это случится, если инициатива победит в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Тогда будут получены 105 миллионов рублей.

- Мы планируем воссоздать элементы архитектурного ансамбля и детали ландшафта, которые были исторически заложены на проспекте Платовском: восстановим утраченные в 70-е годы прошлого века полуротонды, которые были установлены на месте пересечения с улицей Московской, - рассказал заместитель главы администрации Новочеркасска Вадим Марыгин.

Обновится Платовский и на участке от улицы Московской до улицы Пушкинской. Но несколько по-иному. Здесь появятся лавочки и урны во вполне современном стиле. Аллею выложат плиткой. Территорию вокруг озеленят. Деревья подсветят.

Проделать эту часть работ планируют за счет победы в национальном конкурсе «Жилье и городская среда». В этом случае на проект могут выделить до 60 миллионов рублей.

Несмотря на некоторую разность в оформлении обоих участков проспекта, в целом они будут благоустроены в соответствии с единой концепцией.

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