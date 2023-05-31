В Ростовской области мужчина не пускал бывшую жену с тремя детьми в собственное жилье

Мужчина отказывался пускать бывшую супругу и детей в дом. Хотя приобретали его на общие средства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отец семейства не пускал бывшую супругу с детьми в их собственный дом. Требования закона на мужчину подействовали не сразу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

- Женщина обратилась в суд, так как бывший супруг не пускал ее с тремя несовершеннолетними детьми в дом, купленный на нажитые совместно деньги, - пояснили приставы. - Суд встал на ее сторону и вынес решение вселить женщину и детей, а также обязал должника не чинить препятствий в пользовании недвижимостью и передать комплект ключей от замков входной двери.

Это решение суда было донесено до мужчины судебным приставом. Однако изменений не последовало: мужчина по-прежнему не пускал женщину и детей.

Пришлось исполнителям еще раз побывать на месте и куда серьезнее объяснить нарушителю то, что его бывшая жена имеет право жить в собственном доме. И помочь ей вселиться имеют полное право участковый и сотрудники МЧС.

Такие объяснения убедили многодетного отца. Женщина с детьми наконец снова дома.

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