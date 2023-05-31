Власти рассказали о состоянии ребенка, который сильно пострадал после обрушения трибуны в Ростове

Злополучная перевернутая трибуна. Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о состоянии мальчика, который после падения трибуны на Гребном канале оказался в тяжелом состоянии.

— Его (пострадавшего мальчика — прим. ред.) состояние здоровья стабилизировалось, — сообщил Василий Юрьевич.

Напомним, что во вторник, 30 мая, в Ростове на Гребном канале во время проведения футбольного матча среди подростков из-за сильного ветра перевернулась трибуна, когда на ней находились зрители. В это время был сильный дождь и ветер. По последним данным, всего пострадало 36 человек, одна женщина погибла — она пришла на матч посмотреть на игру своего сына.

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По словам очевидцев, футбольный матч проходил на Гребном канале после обеда. Когда начался сильный дождь, игру приостановили. По словам очевидцев, одни люди заняли зрительские места и укрылись под тентом, другие — спряталась под трибуной. В этот момент конструкции упали и придавили часть присутствующих. В 16.25 сообщение о происшествии поступило в МЧС (подробности)