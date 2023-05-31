В Ростовской области желающим похудеть вместо БАДа продавали гормон для диабетиков

Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 5 сайтов, торговавших серьезным лекарством для диабетиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области продавали гормон для диабетиков, выдавая его за средство похудения. Употребление такого лекарства без назначения врача могло привести к серьезному ухудшению здоровья, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

- Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал пять сайтов, торговавших серьезным лекарством для диабетиков, - сообщают в ведомстве. - Предприниматели предлагали всем желающим купить гормон, который используется для лечения диабета, под видом средства для похудения.

Конкретной цены установлено не было. С покупателей могли потребовать 15 тысяч рублей, а в некоторых случаях и 25 тысяч рублей.

Средство распространялось через Интернет. Сегодня сайты, на которых велась торговля, заблокированы.

Специалисты напоминают, что при применении любых лекарств нужна предварительная консультация с врачом.

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