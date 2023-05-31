Глава администрации Батайска взял ситуацию с обрушением трибуны в Ростове на контроль

При опрокидывании трибуны пострадали дети и взрослые из Ростова и Батайска. Фото: Дмитрий Кутепов

Ситуацию с обрушением трибуны на Гребном канале в Ростове, при котором погибла 45-летняя женщина и пострадали 36 человек, взял под личный контроль глава администрации Батайска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Глава администрации Роман Волошин дал поручение оказать необходимую помощь, поддержку всем пострадавшим в этой ситуации. Ситуация на его личном контроле, - прокомментировали в пресс-службе администрации Батайска.

Напомним, днем во вторник, 30 мая, во время футбольного матча между командами Ростова и Батайска на Гребном канале в донской столице игру прервали во время непогоды — сильного ливня и штормового ветра. Люди спрятались от осадков под навесом на трибунах, и в какой-то момент конструкции опрокинулись, придавив собой детей и взрослых.

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