Глава администрации Батайска взял ситуацию с обрушением трибуны в Ростове на контроль

При опрокидывании трибуны пострадали дети и взрослые из Ростова и Батайска.
Фото: Дмитрий Кутепов
Ситуацию с обрушением трибуны на Гребном канале в Ростове, при котором погибла 45-летняя женщина и пострадали 36 человек, взял под личный контроль глава администрации Батайска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Глава администрации Роман Волошин дал поручение оказать необходимую помощь, поддержку всем пострадавшим в этой ситуации. Ситуация на его личном контроле, - прокомментировали в пресс-службе администрации Батайска.
Напомним, днем во вторник, 30 мая, во время футбольного матча между командами Ростова и Батайска на Гребном канале в донской столице игру прервали во время непогоды — сильного ливня и штормового ветра. Люди спрятались от осадков под навесом на трибунах, и в какой-то момент конструкции опрокинулись, придавив собой детей и взрослых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одна погибшая и 36 пострадавших: Что известно об обрушении трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове
Собрали последние новости об обрушении трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Она была чудесной мамой»: что известно о погибшей во время крушения трибун в Ростове женщине
Погибшая при обрушении трибуны в Ростове 45-летняя женщина приехала поддержать сына на футбольном матче (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Как ростовский школьник бросился спасать придавленных трибуной людей в Ростове
Сначала из-за потопа семья Матвея лишилась жилья и даже телефонов, а спустя месяц мальчик мог погибнуть при обрушении трибуны в Ростове (подробнее)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильный порыв ветра, и все полетели вниз: хронология обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове 30 мая 2023
Как развивались события при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове с погибшей и 25 пострадавшими (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Помню, что мы просто летим»: школьник-спортсмен рассказал, как спасся при падении трибуны в Ростове на Гребном канале
Число пострадавших выросло до 26 человек, одна женщина погибла (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Ее перевернуло с ног на голову: опубликовано видео обрушения трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове
Опубликовано видео обрушения трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове 30 мая 2023 (подробнее)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это была часовая игра, ничто не предвещало...»: почему не отменили матч в Ростове, во время которого на людей обрушилась трибуна
Министр спорта Ростовской области прокомментировал обрушение трибуны на Гребном канале, при котором пострадал 21 человек (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Твой ребенок бежит, а другие - лежат там»: мама школьника рассказала о том, как обрушилась трибуна на Гребном канале в Ростове
Мать спортсмена стала очевидцем того, как трибуна в Ростове перевернулась на людей во время футбольного матча (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Спасатели предупреждали о шторме, но матч никто не остановил: на Гребном канале во время футбольного матча пострадали 15 человек
10 детей-спортсменов пострадали, мама одного из них погибла под рухнувшей трибуной в Ростове (подробнее)