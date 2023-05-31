В Ростове-на-Дону с 1 июня откроют филиал фонда «Защитники Отечества»

Филиал фонда будет работать в Ростове на улице Лермонтовской. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на территории Ростова-на-Дону (ул. Лермонтовская) открыли филиал фонда «Защитники Отечества». Организация начнет работу с 1 июня 2023 года, об этом сообщает сайт правительства региона.

40 социальных координаторов будут консультировать ветеранов специальной операции и семьи погибших бойцов. В будущем помощь должны оказывать 140 специалистов.

Люди смогут обратиться в филиал фонда по вопросам получения мер поддержки, лекарств, психологической помощи, средств реабилитации и санаторного лечения. Также военным, которые участвовали в СВО, будут помогать в переобучении и трудоустройстве.

- Задача одна - ответить на все запросы наших воинов. Предстоит организовать работу так, чтобы филиал стал для ребят первой инстанцией, где всегда и в любых обстоятельствах готовы помочь, - пояснил Василий Голубев.

Добавим, также фонд «Защитники Отечества» будет вовлекать ветеранов СВО в работу, связанную с патриотическим воспитанием молодежи.

- Работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, - подчеркнула председатель фонда Анна Цивилева.

Напомним, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной операции «Защитники Отечества». Наблюдательный совет организации возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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