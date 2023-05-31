В Ростове на Гребном канале к месту гибели женщины несут цветы

на момент гибели женщине было 45 лет. У нее осталось двое детей. Фото: Дмитрий Кутепов

На следующий день после трагедии, 31 мая, к месту гибели 45-летней женщины в Ростове на Гребном канале начали нести цветы.

На данный момент место, где оборвалась жизнь женщины и еще пострадали 36 человек, 24 из которых — дети, не огорожено. Там пока ничего не убирали. Все находится в том же виде, как и было в момент трагедии.

Напомним, что 30 мая в Ростове во время сильнейшего ливня с ураганным ветром на Гребном канале проходил футбольный матч среди подростков. Из-за сильного ветра три трибуны перевернулись. В это время на одной из них находились зрители.

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История с опрокинувшимися трибунами из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону поразила родителей не только в донском регионе — по всей России. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина и пострадали 25 человек, среди которых 15 - дети. Подруга погибшей при обрушении рассказала «КП – Ростов-на-Дону», чем жила и занималась 45-летняя Лариса (имя изменено — прим. ред.) (подробности)