31 мая на нескольких улицах Таганрога до 16 часов ограничили водоснабжение

Водоснабжение будут подавать с пониженным давлением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 31 мая, на некоторых улицах Таганрога до 16 часов ограничили подачу воды. Об этом говорится на сайте МУП «Управление «Водоканал».

- Водоснабжение с пониженным давлением будет осуществляться на 2-й Советской, Транспортной, Ломоносова, Котлостроительной, Ремесленной, Мариупольском Шоссе, Сергея Шило, а также в СНТ (в сторону Мариуполя), - предупредили коммунальщики.

Ограничения введут в связи с работами на 2-й Советской - Ватутина, Котлостроительной и Мариупольском Шоссе.

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