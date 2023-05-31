Составлен рейтинг инновационных банков России за 2022 год

Фото: пресс-служба ВТБ

Фонд «Сколково» подготовил рейтинг инновационных банков России. По итогам 2022 года его возглавил банк ВТБ, который набрал максимальное количество баллов по большинству критериев и опередил сильнейших конкурентов.

Среди параметров инновационности банка - активное использование инструментов по работе с инновациями, сотрудничество со стартапами, создание инновационной оргструктуры, а также участие в проекте «Цифровой рубль». Одним из преимуществ банка стало и наличие корпоративной Венчурной студии.

- В 2022 году мы завершили стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий лучшим стандартам индустрии в части надежности, отказоустойчивости, импортонезависимости и способный адаптироваться под требования внешней среды. Особое внимание мы уделяем работе с инновациями. Наличие в банке Акселератора, Венчурной студии и собственной Технологической лаборатории для поиска, исследования и апробации масштабных техрешений с открытого рынка в контуре банка дает нам практически неограниченные возможности для технологических экспериментов, — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. В этом году исследование проводилось по 18 критериям, которые сгруппированы в шесть блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы», а также «Взаимодействие с государством».

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных из открытых источников.