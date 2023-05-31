В Ростове после хлопка петарды на детской площадке задержали еще двоих мужчин

Всего поймали троих мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали еще двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве с петардой на детской площадке. Информация об этом днем 31 мая поступила от пресс-службы управления МВД России по Ростовской области.

- Стало известно о задержании еще двух мужчин, которые также причастны к взрыву петарды на детской площадке в Суворовском микрорайоне. Теперь в отношении уже троих подозреваемых составили протоколы по части 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство», - прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее правоохранители сообщали о задержании одного из возможных хулиганов. Сейчас еще ведется проверка.

До этого о громких звуках, которые напугали людей, в социальных сетях сообщили жители донской столицы.

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Обновленные данные поступили утром 31 мая (подробности)