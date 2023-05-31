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НовостиОбщество31 мая 2023 11:11

В Ростове после хлопка петарды на детской площадке задержали еще двоих мужчин

Сотрудники полиции уже составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство»
Ангелина СКИБА
Всего поймали троих мужчин

Всего поймали троих мужчин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали еще двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве с петардой на детской площадке. Информация об этом днем 31 мая поступила от пресс-службы управления МВД России по Ростовской области.

- Стало известно о задержании еще двух мужчин, которые также причастны к взрыву петарды на детской площадке в Суворовском микрорайоне. Теперь в отношении уже троих подозреваемых составили протоколы по части 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство», - прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее правоохранители сообщали о задержании одного из возможных хулиганов. Сейчас еще ведется проверка.

До этого о громких звуках, которые напугали людей, в социальных сетях сообщили жители донской столицы.

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Обновленные данные поступили утром 31 мая (подробности)