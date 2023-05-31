Окончание ливней в Ростове-на-Дону синоптики ожидают после 15 июня

31 мая и 1 июня также прогнозируют сильный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Период ливней в Ростове-на-Дону может затянуться до 15 июня. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- По данным синоптиков, непогода сохранится вплоть до 15 июня. На 31 мая и 1 июня также прогнозируют сильный дождь. За сутки ожидается выпадение 27 мм осадков. Режим повышенной готовности сохраняется, - написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

По словам управленца, после стихии, которая обрушилась на донскую столицу 30 мая, зафиксировали 29 происшествий, связанных с падением деревьев, а также подтоплением дорог и частных домов. Всего со вчерашнего дня с территорий откачали 920 кубометров воды.

Напомним, ранее климатолог Александр Иошпа рассказал журналистам «КП - Ростов-на-Дону», что «погодная чехарда может сохраниться как минимум в ближайшие 10 дней».

- Ранее образовался фронтальный раздел: в одной точке сошлись теплый и холодный фронты, из-за чего возникло их турбулентное перемешивание. Именно этот раздел и стал основной причиной штормовых ветров и ливней, обрушившихся на Ростов и область, - пояснил эксперт.

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