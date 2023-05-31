Эксперты спрогнозировали, как будет развиваться рынок ипотеки после завершения госпрограмм Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты ожидают, что по окончании действия господдержки в 2024 году возникнет необходимость в модернизации льготной ипотеки. О том, что основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».

Ожидается, что в первом полугодии 2023 г. россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 г. Таким образом, сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени способствовали действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них - льготная ипотека под 8% и «семейная» программа - завершают свое действие в 2024 году, и над будущим рынка стоит задуматься уже сегодня, отметил Анатолий Печатников.

По его словам, с учетом социальной значимости государственной поддержки, необходимо акцентировать ее не на конкретных сегментах недвижимости, а на отдельных категориях населения и регионах.

- После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода, – прокомментировал Анатолий Печатников.

В числе дополнительных мер адресной помощи он выделил снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой и повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости. Многие меры социальной поддержки реализуются на рынке уже сейчас.