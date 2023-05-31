Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 12:34

Эксперты спрогнозировали, как будет развиваться рынок ипотеки после завершения госпрограмм

Ожидается внедрение большего числа адресных мер
Наталья ВЕСНИНА
Эксперты спрогнозировали, как будет развиваться рынок ипотеки после завершения госпрограмм

Эксперты спрогнозировали, как будет развиваться рынок ипотеки после завершения госпрограмм

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты ожидают, что по окончании действия господдержки в 2024 году возникнет необходимость в модернизации льготной ипотеки. О том, что основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».

Ожидается, что в первом полугодии 2023 г. россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 г. Таким образом, сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени способствовали действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них - льготная ипотека под 8% и «семейная» программа - завершают свое действие в 2024 году, и над будущим рынка стоит задуматься уже сегодня, отметил Анатолий Печатников.

По его словам, с учетом социальной значимости государственной поддержки, необходимо акцентировать ее не на конкретных сегментах недвижимости, а на отдельных категориях населения и регионах.

- После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода, – прокомментировал Анатолий Печатников.

В числе дополнительных мер адресной помощи он выделил снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой и повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости. Многие меры социальной поддержки реализуются на рынке уже сейчас.