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НовостиОбщество31 мая 2023 12:52

В Ростовской области пять тысяч курильщиков обратились в наркологическую службу с начала года

31 мая отмечается Всемирный день без табака
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
В Ростовской области растет число тех, кто стремится бросить курить

В Ростовской области растет число тех, кто стремится бросить курить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области растет число тех, кто стремится бросить курить. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения региона.

- С начала года около 5000 человек обратились в наркологическую службу области по вопросам табачной зависимости, - рассказала Елена Малышко, главный внештатный нарколог минздрава Ростовской области. - Количество граждан, желающих расстаться с курением и вести здоровый образ жизни, ежегодно растет.

Дончане, которые хотят расстаться с табачной зависимостью, могут обращаться в областной «Наркологический диспансер». Специалисты владеют методиками, которые помогают избавиться и не допустить появления пагубной привычки.

При лечении же тех, у кого есть никотиновая зависимость, в диспансере применяют методики с использованием медикаментов и психотерапевтических средств. Не отказываются здесь и от акупунктурных методик.

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