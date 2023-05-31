Видеосервис Wink представляет премьеры июня для детей и взрослых

Видеосервис Wink представляет премьеры июня Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Подборка июньских премьер в Wink станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать лето с правильным настроением.

Отечественная картина «Юра-дворник» (12+) основана на реальных событиях. Фотограф Роман возвращается в родную Уфу и помогает дворнику Юре стать знаменитостью.

Комедия «Беспринципные в деревне» (16+) расскажет, как отметить юбилей по-генеральски.

Героиня российского мультфильма «Яга и книга заклинаний» (6+) — вовсе не сварливая старуха-колдунья, а милая рыжеволосая девушка. Яга живет в избушке где-то на болотах Тридевятого царства и мечтает стать настоящей волшебницей.

«Рок Дог 3: Битва за бит» (6+) — это третья и заключительная часть китайско-американской мультипликационной франшизы про собаку-рокера.

В центре семейного французского мультфильма «Эрнест и Селестина: новые приключения» (6+) — еще одна звериная история. Героям предстоит вернуть жителям города волшебство музыки.

Действие фильма «Детство Чика» (12+) происходит на рубеже 1940–1950-х годов в солнечной Абхазии. Картина снята по мотивам цикла повестей Фазиля Искандера.

В остросюжетной драме «Гнев» (16+) молодая ливанка Ида уезжает в город, где встречает мужчину-француза. И из одного круга ада девушка переходит в другой.

Французский исторический экшн «Банды Парижа» (18+) переносит зрителя в начало ХХ века, когда в каждом большом городе действовала своя банда, и Париж не исключение.

Американский фантастический боевик «Миссия ассасина» (18+) — это последний фильм, в котором снялся Брюс Уиллис, объявивший о завершении 43-летней карьеры в 2022 году.

Среди июньских премьер есть и любимое зрителями кино с южнокорейскими корнями. Шпионский триллер «Охота» (18+) стал первой режиссерской работой Ли Джон-Джэ из «Игры в кальмара». Фильм возвращает зрителя в 1980-е годы, когда двум разведчиками нужно было найти организаторов покушения на главу государства.

Подборка июньских премьер в Wink станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать лето с правильным настроением Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Драма «Возвращение в Сеул» (18+), участник программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля 2022 года, рассказывает о непростых семейных отношениях и поисках идентичности.

Премьеры ждут и поклонников сериалов из линейки Wink Originals. Уже 20 июня стартует показ комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли. Метаморфозы героя уже покорили кинокритиков на 45-м Московском международном кинофестивале и совсем скоро будут доступны зрителям видеосервиса.

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