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НовостиОбщество31 мая 2023 14:31

Для ростовчан пройдет выездной тур по новостройкам

Мероприятие поможет познакомиться с жилыми комплексами и инфраструктурой районов города
Наталья ВЕСНИНА
Фото:​ Архив КП

Фото:​ Архив КП

В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия по новостройкам для тех, кто думает о приобретении жилья или уже находится в активном поиске новой квартиры. Инициатором такого мероприятия выступило Ростовское отделение Сбербанка совместно с крупнейшими застройщиками региона.

Участники смогут посмотреть несколько новостроек за один день, познакомиться с расположением жилых комплексов и инфраструктурой районов, увидеть собственными глазами этап строительства и технологию возведения домов. При необходимости можно будет получить консультацию специалистов по продаже недвижимости и у сотрудника банка.

По словам Антона Усачева, заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка, такой тур проводится совершенно бесплатно, чтобы жители области могли ознакомиться с новостройками. У всех участников будет возможность оценить варианты расчетов за приобретаемое жилье, получить ответы на все вопросы.

Ипотечный тур будет проходить по индивидуальному маршруту.