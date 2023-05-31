Студент из Ростовской области додумался, как быстро дезинфицировать скорые

5-10 минут, и разработка Даниила позволяет делать салон автомобиля чистым. В нем снова можно отправляться на вызов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разработка студента из Ростовской области сокращает время дезинфекции автомобиля скорой помощи. Сейчас идея находится на очередном этапе реализации, сообщается на сайте правительства региона.

Учащийся ДГТУ Даниил Чеботарев разработал комбинацию устройств, которая и позволяет достигать результата куда быстрее. 5-10 минут, и на автомобиле снова можно перевозить пациентов. Сейчас на это уходит около 20 минут.

Устройство небольшое. Им управляют с мобильного телефона. А еще оно может использоваться и в других машинах.

Работает Даниил с командой единомышленников. Сейчас они тестируют систему и разыскивают инвесторов для ее запуска в серийное производство. Пока идею удавалось развивать благодаря гранту в миллион рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап». Соответствующий конкурс Даниил выиграл в прошлом году.

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