В Ростове на Казахской сгорел автомобиль

Пламя охватило порядка трех квадратных метров
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону сгорел автомобиль в Первомайском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 31 мая на улице Казахской 113/3.
По предварительной информации, машина начала полыхать около 17:40. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя охватило порядка трех квадратных метров. Полностью потушить авто удалось за несколько минут.
На место ЧП работали две спецмашины и восемь спасателей.
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