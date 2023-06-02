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НовостиОбщество2 июня 2023 6:38

В зоопарке Ростова детей угостят мороженым 3 июня

Лакомство для юных посетителей будет бесплатным
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
День защиты детей в зоопарке отметят 3 июня.

День защиты детей в зоопарке отметят 3 июня.

Фото: Олег Укладов

В ростовском зоопарке мальчиков и девочек угостят мороженым. Об этом сообщается на сайте организации.

Так в зоопарке отметят День защиты детей. Правда, праздник здесь пройдет 3 июня.

Гостей ждет развлекательная программа. С 10.00 до 14.00 зрители смогут увидеть концерт, розыгрыш призов, стать участниками мастер-классов и конкурса рисунков на асфальте.

А еще в зоопарке можно будет посмотреть, как кормят занесенных в Красную Книгу такинов-мишми. Так что интересно будет всем. А вот мороженое может достаться не каждому ребенку: правда, количество его порций ограничено.

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