В зоопарке Ростова детей угостят мороженым 3 июня

День защиты детей в зоопарке отметят 3 июня.
Фото: Олег Укладов
В ростовском зоопарке мальчиков и девочек угостят мороженым. Об этом сообщается на сайте организации.
Так в зоопарке отметят День защиты детей. Правда, праздник здесь пройдет 3 июня.
Гостей ждет развлекательная программа. С 10.00 до 14.00 зрители смогут увидеть концерт, розыгрыш призов, стать участниками мастер-классов и конкурса рисунков на асфальте.
А еще в зоопарке можно будет посмотреть, как кормят занесенных в Красную Книгу такинов-мишми. Так что интересно будет всем. А вот мороженое может достаться не каждому ребенку: правда, количество его порций ограничено.
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