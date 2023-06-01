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НовостиОбщество1 июня 2023 14:39

Глава администрации города Батайска посетил проходящих лечение юных футболистов, которые пострадали при обрушении трибун на Гребном канале

Власти города окажут им необходимую помощь
Дмитрий Кутепов
Проходящий лечение Сергей ждет, когда вновь сможет играть в футбол.

Проходящий лечение Сергей ждет, когда вновь сможет играть в футбол.

Фото: Дмитрий Кутепов

В четверг, первого июня, глава администрации города Батайска посетил ребят из местной футбольной команды, которые получили травмы при обрушении трибун во время матча в Ростове на Гребном канале.

По словам Романа Волошина, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

— Планируем выделить средства из резервного фонда города на лечение, адаптацию и все необходимое для восстановления ребят, — сообщил Роман Петрович.

Медики ЦГБ города Батайска оценивают состояние юного футболиста как удовлетворительное.

Медики ЦГБ города Батайска оценивают состояние юного футболиста как удовлетворительное.

Фото: Дмитрий Кутепов

Изначально в ЦГБ города Батайска обратилось трое пострадавших ребят. Двоих из них уже выписали.

По сообщению главврача медучреждения Павла Зайцева, на сегодняшний день в больнице проходит лечение один пострадавший парень Сергей. На момент прибытия его состояние было средней степени тяжести. Сейчас медики оценивают его как удовлетворительное.

Роман Волошин пообщался с юным футболистом и его мамой, выразив слова поддержки. — Выздоравливай, все будет хорошо! Администрация города Батайска окажет всю необходимую помощь, — обратился Роман Петрович к пострадавшему футболисту Сергею и его маме Ларисе.

Юный футболист, играющий в батайской спортшколе нападающим, уже чувствует себя значительно лучше.

— Жду, когда смогу играть дальше, — с улыбкой говорит спортсмен.

Мама ребенка Лариса, рассказала, что как только узнала о случившемся, приехала на место и сама оказывала первую помощь сыну, после чего вместе с мужем отвезла его в больницу.

— Вчера сделали сыну МРТ. Разрыва связок, слава Богу, нет. У него сильный ушиб. И небольшой разрыв мениска, но это может быть связано и с длительной нагрузкой до этого. Сейчас отек ушел. Он уже двигает ножкой спокойно. Мы «в рубашке родились», — сообщила мама Сергея Лариса.

Роман Волошин навестил ребят, которые проходят лечение и в Ростове-на-Дону: Горбольнице № 20, Детской областной больнице и БСМП. Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Роман Волошин навестил ребят, которые проходят лечение и в Ростове-на-Дону: Горбольнице № 20, Детской областной больнице и БСМП. Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Помимо ЦГБ города Батайска, глава городской администрации навестил ребят, которые проходят лечение в Ростове-на-Дону: Горбольнице № 20, Детской областной больнице и БСМП.

Роман Волошин отметил, что взял на особый контроль ситуацию, ведь из Батайска пострадало 20 детей, 19 из которых обучаются в городской спортивной школе № 2.

Напомним, что 30 мая в Ростове на Гребном канале во время футбольного матча начался сильный дождь и шквальный ветер. Вследствие чего, перевернулись трибуны, на которых от непогоды укрывались зрители и футболисты. В итоге пострадало 36 человек.