Глава администрации города Батайска посетил проходящих лечение юных футболистов, которые пострадали при обрушении трибун на Гребном канале

Проходящий лечение Сергей ждет, когда вновь сможет играть в футбол. Фото: Дмитрий Кутепов

В четверг, первого июня, глава администрации города Батайска посетил ребят из местной футбольной команды, которые получили травмы при обрушении трибун во время матча в Ростове на Гребном канале.

По словам Романа Волошина, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

— Планируем выделить средства из резервного фонда города на лечение, адаптацию и все необходимое для восстановления ребят, — сообщил Роман Петрович.

Медики ЦГБ города Батайска оценивают состояние юного футболиста как удовлетворительное. Фото: Дмитрий Кутепов

Изначально в ЦГБ города Батайска обратилось трое пострадавших ребят. Двоих из них уже выписали.

По сообщению главврача медучреждения Павла Зайцева, на сегодняшний день в больнице проходит лечение один пострадавший парень Сергей. На момент прибытия его состояние было средней степени тяжести. Сейчас медики оценивают его как удовлетворительное.

Роман Волошин пообщался с юным футболистом и его мамой, выразив слова поддержки. — Выздоравливай, все будет хорошо! Администрация города Батайска окажет всю необходимую помощь, — обратился Роман Петрович к пострадавшему футболисту Сергею и его маме Ларисе.

Юный футболист, играющий в батайской спортшколе нападающим, уже чувствует себя значительно лучше.

— Жду, когда смогу играть дальше, — с улыбкой говорит спортсмен.

Мама ребенка Лариса, рассказала, что как только узнала о случившемся, приехала на место и сама оказывала первую помощь сыну, после чего вместе с мужем отвезла его в больницу.

— Вчера сделали сыну МРТ. Разрыва связок, слава Богу, нет. У него сильный ушиб. И небольшой разрыв мениска, но это может быть связано и с длительной нагрузкой до этого. Сейчас отек ушел. Он уже двигает ножкой спокойно. Мы «в рубашке родились», — сообщила мама Сергея Лариса.

Роман Волошин навестил ребят, которые проходят лечение и в Ростове-на-Дону: Горбольнице № 20, Детской областной больнице и БСМП. Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Помимо ЦГБ города Батайска, глава городской администрации навестил ребят, которые проходят лечение в Ростове-на-Дону: Горбольнице № 20, Детской областной больнице и БСМП.

Роман Волошин отметил, что взял на особый контроль ситуацию, ведь из Батайска пострадало 20 детей, 19 из которых обучаются в городской спортивной школе № 2.

Напомним, что 30 мая в Ростове на Гребном канале во время футбольного матча начался сильный дождь и шквальный ветер. Вследствие чего, перевернулись трибуны, на которых от непогоды укрывались зрители и футболисты. В итоге пострадало 36 человек.