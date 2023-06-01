Анну Мельникову назначили заместителем главы Минтруда Ростовской области

Новое назначение утвердил губернатор Василий Голубев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на пост заместителя министра труда и социального развития назначили Анну Мельникову. Официальную информацию об этом опубликовали 1 июня на сайте донского правительства.

- 26 мая 2023 года указом губернатора назначена на должность заместителя министра труда и социального развития Ростовской области, - говорится в сообщении.

Известно, что до этого, с 2017 года, управленец была начальником отдела правовой работы Минтруда региона.

Анна Мельникова родилась в городе Потсдам (Германия). В 1994 году окончила Новочеркасский механико-технологический колледж, в 2001 году - Северо-Кавказскую академию государственной службы.

Прошла обучение по программам «Эффективное взаимодействие работников госвласти в рабочем пространстве», «Управление персоналом», «Практика внедрения антимонопольного комплекса и применения антимонопольного законодательства».

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