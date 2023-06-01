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НовостиОбщество1 июня 2023 14:28

Анну Мельникову назначили заместителем главы Минтруда Ростовской области

Ранее специалист была начальником отдела правовой работы ведомства
Ангелина СКИБА
Новое назначение утвердил губернатор Василий Голубев

Новое назначение утвердил губернатор Василий Голубев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на пост заместителя министра труда и социального развития назначили Анну Мельникову. Официальную информацию об этом опубликовали 1 июня на сайте донского правительства.

- 26 мая 2023 года указом губернатора назначена на должность заместителя министра труда и социального развития Ростовской области, - говорится в сообщении.

Известно, что до этого, с 2017 года, управленец была начальником отдела правовой работы Минтруда региона.

Анна Мельникова родилась в городе Потсдам (Германия). В 1994 году окончила Новочеркасский механико-технологический колледж, в 2001 году - Северо-Кавказскую академию государственной службы.

Прошла обучение по программам «Эффективное взаимодействие работников госвласти в рабочем пространстве», «Управление персоналом», «Практика внедрения антимонопольного комплекса и применения антимонопольного законодательства».

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