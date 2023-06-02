Дончанин зарезал бывшую жену и застрелил из ружья ее гостя

Мужчину осудили на 14 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дончанина осудили за убийство бывшей жены и ее гостя. Как рассказали правоохранители, мужчина приехал в дом, где жила его бывшая супруга, и убил двух человек. Убийцу ждет длительный срок лишения свободы, сообщается на сайте ростовского областного суда.

Следователи установили, что бывший супруг приехал к женщине, когда у той гостил 47-летний знакомый. Общение между мужчинами не задалось, и доказать свою правоту вновь прибывший гость решил силой.

В ход пошло ружье, которое бывший муж хозяйки дома привез с собой. Из него он выстрелил в обидчика, а потом вонзил нож в женщину. Оба потерпевшие скончались.

В ходе следствия выяснилось, что ружье мужчина хранил незаконно.

Виновника трагедии осудили на 14 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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