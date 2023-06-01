Фигурист Евгений Плющенко побывал в парке «Лога» под Каменском-Шахтинским

Евгений Плющенко - заслуженный мастер спорта России Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области под Каменском-Шахтинским побывал фигурист Евгений Плющенко. Пост о звездном госте сегодня, 1 июня, опубликовали в группе VK парка «Лога».

- Сегодня наш парк посетил знаменитый фигурист Евгений Плющенко. Спортсмен с удовольствием пообщался с сотрудниками и сфотографировался на память. Олимпийский чемпион прогулялся по парку, заглянул в кузнечное подворье и «Экзотариум», а также успел рассмотреть всех обитателей зоопарка, - рассказали в соцсети.

Напомним, Евгений Плющенко - заслуженный мастер спорта России. Это двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов мировой серии Гран-при, а также чемпион мира среди юниоров 1997 года и десятикратный чемпион России.

Спортсмен является рекордсменом по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмен из Ростова одержал победу на Российско-Китайских молодежных летних играх

Молодой человек оказался лучшим из лучших в индивидуальном зачете (подробности)