На Черноморское побережье отправились 700 юных ростовчан

Ребят ждет много впечатлений и хороший отдых Фото: Олег УМАРОВ

Из Ростова на Черноморское побережье отправились отдыхать 700 юных ростовчан. Об этом сообщил на своей странице сити-менеджер города Алексей Логвиненко 1 июня.

Юные ростовчане отправились отдыхать в санаторный лагерь. Еще сотни других ребят наслаждаются отдыхом в лагерях на территории Ростовской области.

- Для ребят подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу с мастер-классами, флешмобами, соревнованиями, - поделился глава администрации.

Алексей Логвиненко заверил, что развитию детей специалисты будут уделять пристальное внимание. Ребята будут играть в баскетбол, волейбол, заниматься в бассейне и гимнастическом комплексе.

Отметим, что автобусы с детьми сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Всего в рамках потока в детских лагерях отдохнут 1,5 тысячи детей.

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(Подробности)