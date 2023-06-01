В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в расстреле родственников бывшей супруги

Мужчину задержали спустя две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменском районе правоохранители задержали мужчину по подозрению в расстреле родственников бывшей супруги. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, 32-летний мужчина приехал к экс-супруге, чтобы забрать полуторогодовалого сына. Однако жена отказалась отдавать ему ребенка. Родственники вмешались в ссору родителей. В какой-то момент мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в троих. Двое мужчин скончались на месте, а тещу с травмами отвезли в больницу. Сам преступник скрылся.

Правоохранители разыскивали его на протяжении двух недель. Мужчину задержали на расстоянии около 20 километров от места преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

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