В Аксайском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом

Водителя общественного транспорта с травмами доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксайском районе произошла авария с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 1 июня около 17:00.

По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса «Ютонг» следовал по маршруту Ростов-Багаевка. В салоне находилось 20 пассажиров. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в грузовик «Мерседес Бенц», который стоял в левом ряду из-за произошедшего ранее ДТП.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса, доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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