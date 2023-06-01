Эксперты сообщают о росте рынка кредита наличными

Фото:​ пресс-служба ВТБ.

По сообщению ВТБ, по итогам четырёх месяцев 2023 года банк предоставил клиентам более полумиллиона потребительских займов на 326 млрд рублей.

Стоит отметить, что развитие направления кредитования на малые суммы, позволяет оперативно и без сложных процедур клиентам получить средства.

Более 55 тысяч человек уже выдано свыше 1,3 млрд рублей от банка.

- На фоне восстановления потребительской активности и улучшения экономической ситуации рынок кредитов наличными показывает рост. С начала года среднемесячный прирост объёма их выдач на рынке составляет около 4%. Учитывая сезонную динамику и предстоящий период летних отпусков, мы ожидаем, что этот тренд продолжится. На этом фоне мы решили снизить минимальную ставку по кредитам наличными и сделать их еще более доступными для наших клиентов, – прокомментировал Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

В связи с этим банк принял решение снизить минимальную ставку по кредитам наличными на 0,5 п.п.