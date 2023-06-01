В Ростове в начале лета стартует фестиваль уличного искусства «Про Любовь»

Жители и гости города смогут посетить выставки целого ряда известных художников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону стартует фестиваль уличного искусства и урбанистики «Про Любовь». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Жители и гости города смогут посетить выставки целого ряда известных художников стрит-арта. На мероприятии соберутся мастера изо всех уголков страны. Кроме того, для гостей мероприятия подготовят мастер-классы и общение с ценителями уличного искусства.

Посмотреть работы художников, вдохновленные донской столицей, можно уже 3 июня. Фестиваль продлится почти две недели, до 14 июня. Он положит начало созданию музея современного искусства на улицах города. Коллекция будет пополняться ежегодно, что сделает Ростов еще более привлекательным для туристов.

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