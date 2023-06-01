Ростовчанам рассказали, какие продукты подорожают летом 2023 года

Некоторые товары значительно вырастут в цене Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Ростовской области специалисты рассказали, какие продукты подорожают в цене в 2023 году. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным специалистов, летом текущего года в цене могут вырасти морковь, картофель, свекла, капуста. Их стоимость продолжает расти и сейчас. Так, с 22 апреля по 22 мая капуста подорожала на 83%, лук — на 20%, морковь — на 19%, картофель — на 5%, а свекла — на 4,5%. До середины лета овощи успеют вырасти в цене еще на 15–20%, прогнозирует он.

За летний сезон подорожают и крупы. Например, пшено, овсянка и рис могут вырасти в цене до 7%. Сахар может вырасти в цене на 12%. Чай, кофе и какао будут дороже в цене на 5%.

Однако, будут продукты, которые, наоборот, подешевеют. Лидерами будут огурцы и помидоры. Они могут снизиться в цене до конца лета на 40%. Падение цен также будет и на сладкий перец, кабачки и баклажаны. Стоимость яиц снизится до 20%.

Специалисты отметили рост цен импортных товаров до 15%. Это касается косметики, медикаментов, одежды, обуви и электроники.

Отличная новость ждет автомобилистов, ведь бензин этим летом дорожать не будет.

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(Подробности)