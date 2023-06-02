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НовостиОбщество2 июня 2023 4:41

Жителям Ростовской области рассказали, как правильно выбрать клубнику

Ягоды нужно покупать у частников, как только начался сбор местного урожая
Лейла МИРИШОВА
Ягоды нужно покупать у частников, как только начался сбор местного урожая

Ягоды нужно покупать у частников, как только начался сбор местного урожая

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ростовчанам рассказали, как правильно выбрать хорошую клубнику. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на садовода Марину Рыкалину.

Специалист рассказала, что сейчас вся клубника привезена из-за границы или из Крыма. Все эти ягоды выращивались с помощью ударной дозы удобрений. Такой продукт не может быть полезным для человеческого организма.

Так, при выборе ягод нужно помнить, что самая красивая и крупная может быть накормленной разными веществами. Покупателям не стоит вестись на красивый внешний вид, чтобы не навредить своему здоровью.

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