В Ростове-на-Дону с 10 июня введут одностороннее движение на улице в Каменке

Причиной такого решения стала необходимость повышения пропускной способности и безопасного движения транспорта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону в Каменке одна из улиц будет с односторонним движением. Соответствующая информация появилась в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Новая схема движения начнет действовать с 10 июня на улице Иловайской на участке от строения №47 до №37В. Также это касается и участка от дома №35 до №51В.

Причиной такого решения стала необходимость повышения пропускной способности и безопасного движения транспорта.

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(Подробности)