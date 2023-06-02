В Ростове на выходных ожидается облачность и до +27 градусов

Город отдохнет от дождей
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ротсове-на-Дону синоптики на выходных прогнозируют облачность и до +27 градусов. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В субботу, 3 июня, в городе ожидается переменная облачность и без осадков. Днем столбики термометров покажут до +27 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее до +23 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут пяти метров в секунду.
В воскресенье, 4 июня, в донской столице ожидается облачность, но без осадков. Днем температура воздуха составит +26 градусов, а вечером опустится до +22. Скорость ветра в этот день составит 11 метров в секунду.
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