В Ростовской области задержали мужчину, который застрелил родственников бывшей жены

Полиция задержала злоумышленника через две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве родственников бывшей жены. О задержании заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, 32-летний злоумышленник две недели скрывался от следствия в лесополосе.

Напомним, «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в середине мая Николай (все имена изменены – прим. ред.) устроил скандал с гражданской женой Татьяной. Причиной ссоры стало то, что женщина не хотела вместе жить. Тогда Николай открыл огонь по родне сожительницы. Погиб ее отец и брат сестры. Мачеха получила травму.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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