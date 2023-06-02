Депутат Госдумы попросила генпрокурора проверить главу министерства спорта Ростовской области после падения трибуны

Кроме министра депутат просит проверить организаторов мероприятия. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Депутат Государственной думы Нина Останина попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить министра спорта Ростовской области. Об этом она сообщила на официальной странице в соцсетях.

Как пояснила Останина, просьба связана с происшествием на Гребном канале в Ростове. Напомним, 30 мая во время футбольного матча упали трибуны: погиб один человек, пострадали 36. В тот же день глава регионального минспорта Самвел Аракелян прокомментировал инцидент.

— После произошедшей трагедии отметил, что трибуна не должна была быть закреплена, поскольку конструкция – переносная, а также добавил, что турнир по футболу проходил в соответствии с календарным планом, утверждённым на год, — написала депутат.

Нина Останина попросила главу федерального ведомства Олега Матицына дать оценку высказываниям регионального министра. По ее мнению, такое заявление и ответственность к своим должностным обязанностям недопустимы.

— Помимо министра обратилась к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести прокурорскую проверку по факту действий организаторов соревнований и деятельности Министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, — говорит Останина.

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