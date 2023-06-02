Роспотребнадзор установил, что в Ростовской области питьевая вода низкого качества

В Ростовская области вода оказалась довольно жесткой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области питьевая вода оказалась не самого лучшего качества. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В прошлом году проверку воды проводили по регионам России. В сорока субъектах качество воды оказалось ниже, чем требуется по гигиеническим нормам. Если говорить конкретнее, то заметно выше установленных нормативов санитарно-химические показатели. В Ростовской области превышение по ним составляет 52, 76%. В регионе высоки минерализация воды (40,5%) и жесткость (47, 73%). А еще вода в Ростовской области содержит много пестицидов (4,54%).

Зато, как оказалось, донская вода насыщена необходимым количеством железа.

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