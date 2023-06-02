Рядом с ТЦ «Мега» появится новый микрорайон с развитой инфраструктурой и всеми возможностями для комфортной жизни

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Жить в пешей доступности от детского сада и школы — мечта многих родителей. У будущих жителей нового микрорайона «Флора», который уже возводит ГК «Доннефтестрой», есть отличная возможность воплотить эту мечту в реальность

Жилой комплекс «Флора» строится в обособленном от городской суеты месте – в посёлке Янтарный в трёхминутной доступности от Мега-парка, вблизи пересадочного пункта у ТЦ «Мега», откуда можно с комфортом уехать в нужном направлении – в Ростов-на-Дону, Аксай, Александровку.

Внутридворовые пространства ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Во дворе жилого комплекса будут возведены большая школа, два детских сада и физкультурно-оздоровительный центр. Для жителей комплекса будут организованы двор-парк с ландшафтным озеленением, фонтаном и продуманными зонами для отдыха - спортплощадки с уличными тренажёрами, кирпичный мангал для барбекю и площадка для выгула собак.

Здесь также появится благоустроенная территория под торговые ряды для проведения ярмарки выходного дня, чтобы у жителей микрорайона была возможность купить фермерские продукты.

В районе располагаются гипермаркеты – «Ашан», «Леруа Мерлен», «Галерея», «Мир ремонта», «Лента», торговый центр «Мега», а также магазины, кафе, рестораны и сервисные службы. Рядом с жилым комплексом находятся парк-отель «Каньон» с тремя прудами и стадион «Водопадный».

Схема генплана ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

За 10 минут на автомобиле можно добраться до Дворца спорта с бассейном, Ледовой арены «Ледакс», базы отдыха «Оптимист» с открытыми бассейнами и теннисным кортом. Они расположены в Аксае.

«Флора» станет визитной карточкой района и отлично подойдёт тем, кто ценит жизнь с атмосферой пригорода и пользуется всеми преимуществами города. Первая линия строительства включает три дома от 16 до 17 этажей с ключами в 2025 году.

Офис продаж ГК «Доннефтестрой»: +7 (863) 204-61-97, 204-63-33

What’s app: 8 (928) 270-05-05

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