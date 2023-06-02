За госизмену осужден предприниматель из Ростовской области

Ростовчанин, выпускник физфака РГУ, обвиняется в том, что наладил за рубежом выпуск программно-аппаратных комплексов и таким образом нанес урон обороноспособности государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовского бизнесмена осудили за госизмену. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщает издание «Коммерсант».

Ростовчанин, выпускник физфака РГУ, обвиняется в том, что наладил за рубежом выпуск программно-аппаратных комплексов и таким образом нанес урон обороноспособности государства. Для этого он использовал исследования, которые проводились в России на военизированных предприятиях.

Результаты исследований физику передавались старшим офицером Курского научно-исследовательского института Минобороны, программистом по образованию.

По версии следствия, мужчины познакомились в Интернете. Они поняли, что имеют общие интересы, и наладили выпуск продукции за рубежом (ростовчанин имел не только русское, но и польское гражданство).

Покупали комплекс и коммерческие организации, и секретные службы. Таким образом, по версии обвинения, мужчины навредили обороне России.

Однако оба обвиняемых уверяют, что ни о чем подобном не думали. Якобы при выпуске комплексов ими двигал лишь коммерческий интерес.

На суде мужчины признали свою вину и просили учесть, что никакого злого умысла у них не было. В результате бывшему сотруднику института Минобороны присудили восемь лет колонии строгого режима, а ростовскому предпринимателю — девять. Это меньше минимального срока, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса. Она предполагает наказание от 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учредителя ростовской фирмы подозревают в государственной измене

В настоящее время он заключен под стражу (подробнее)