Рекордные 590 млрд рублей было выдано по ипотечным кредитам в мае 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мае было выдано по ипотеке 590 млрд рублей, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Предыдущий пик продаж приходился на март - 569 млрд рублей. Также результат мая на 36% превысил итоги мая рекордного 2021 года. Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России вышел на траекторию уверенного роста.

По сообщению ВТБ, май также оказался для банка рекордным – в этот месяц было оформлено около 21,5 тысячи жилищных кредитов более чем на 106,5 млрд рублей. Всего по итогам пяти месяцев года порядка 85 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Традиционно наибольшую активность проявили заемщики из Москвы и Московской области. На втором месте по объему продаж – Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Также в ТОП-5 вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Новосибирская область.

В последнее время спрос заемщиков смещается в сторону вторичного жилья. Количество сделок по покупке готового жилья с начала года выросло до 60%. При этом происходит снижение среднего размера жилищного кредита, с начала года он сократился почти на 8%.

- Несмотря на большое количество выходных дней и традиционное замедление деловой активности, в этом году май на ипотечном рынке оказался очень успешным. Сегмент растет за счет перераспределения интереса заемщиков с первичного на вторичный рынок недвижимости, на фоне которого снижается средний размер ипотечного кредита, а также значительного роста спроса на индивидуальное жилищное строительство, – прокомментировал вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.