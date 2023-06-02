В Ростове из-за полумарафона изменят работу общественного транспорта

Автобусы № 67 будут ходить по схеме движения: улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее по маршрутам. Фото: Дмитрий Кутепов

В воскресенье, 4 июня, в центре Ростова из-за проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» на время изменят схему движения автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили в горадминистрации.

В частности, с 8.00 до 13.00 трамваи №1 не будут ходить. Их перенаправят на другие маршруты.

Также в это время изменения затронут ряд следующих маршрутов:

Трамваи № 4 будут ходить по схеме: улица Станиславского – проспект Буденновский – улица Максима Горького – улица Ченцова и далее по обычному маршруту.

Троллейбусы № 1 будут ходить по схеме: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Троллейбусы №№ 2 и 22 будут ходить по схеме: улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия – площадь Карла Маркса и далее по привычному маршруту.

Автобусы №№ 3, 3А, 7, 67 и 88 частично изменят схему движения: улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее по маршрутам.

Автобусы №№ 70 и 80 в прямом направлении будет работать по схеме: улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия – площадь Карла Маркса и далее по маршрутам.

Автобусы №№ 24, 55, 81 и 98: проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия – площадь Карла Маркса и далее по маршрутам.

Власти города отметили на карте изменения маршрутов. Фото: администрация Ростова.

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