Отдых летом и зачисление в детский сад: Александр Ищенко ответил на вопросы донских семей

Александр Ищенко ответил на вопросы донских семей. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".

- Таких приемов у нас в Ростовской области проводятся десятки в течение недели. Это значит, что депутаты всех уровней встречаются с людьми, помогают в решении тех проблем, которые мешают нормально жить и развиваться семьям. Есть задачи, которые можно решить быстро, есть вопросы, которые требуют долговременных решений. Но каждым обращением депутаты Законодательного Собрания, депутаты органов местного самоуправления занимаются внимательно, предметно и конкретно. Стараемся решить все задачи, которые ставят перед нами наши избиратели, - пояснил спикер донского парламента, секретарь реготделения партии Александр Ищенко.

Жительница Батайска, супруга участника СВО пришла к нему с просьбой помочь устроить полуторагодовалого сына в детский сад, чтобы снова начать работать.

Александр Ищенко напомнил о действующих мерах поддержки мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, а также их семей, в том числе, о первоочередном предоставлении мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях.

А многодетные матери из Азова и Куйбышевского района попросили содействия в организации летнего оздоровительного отдыха для несовершеннолетних детей. К слову, азовчанка Маргарита Татаренко тоже является женой военнослужащего. И мечтает, чтобы ее дети увидели Черное море.

- Всем родителям важно, чтобы дети с пользой проводили летнее время, хорошо отдохнули, набрались сил. Вообще у моих детей летний отдых начнется с прогулки по Дону, на которую нас пригласила азовская «Единая Россия». Мы понимаем, что рядом есть люди, которые всегда помогут, - подчеркнула она.

Обе семьи получат от «Единой России» необходимую помощь, чтобы их дети насладились теплотой южного солнца.

К слову, ранее депутаты-единороссы донского парламента оценили готовность детских учреждений к летней оздоровительной кампании. За время каникул более 82 тысяч школьников смогут отдохнуть в 859 детских лагерях, расположенных в регионе.

Также в ходе приема секретарь реготделения партии разъяснил заявителям возможности, которые дает социальный контракт. Этот инструмент поможет жительнице Ростова-на-Дону, супруг и ребенок которой имеют инвалидность, в преодолении трудной жизненной ситуации. Информация о соцконтракте оказалась полезной и для переселенца из ДНР, проживающего с семьей в Тацинском районе, поскольку так он сможет открыть свое дело.

Добавим, такие приемы продолжатся в течение всей следующей недели.