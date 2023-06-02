3 июня в Новочеркасске проведут ярмарку выходного дня

Торги развернут в районе сквера около площади Ермака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 3 июня, в Ростовской области для жителей Новочеркасска организуют ярмарку выходного дня. Объявление об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Торги развернут в районе сквера около площади Ермака. Диапазон цен обещают установить на 10-15 % ниже рыночных.

Посетителям предложат овощи, фрукты, колбасы, мясную, рыбную и молочную продукцию, растительное масло, мед, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары. Кроме того, все желающие смогут приобрести саженцы и садовый инвентарь.

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