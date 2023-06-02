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НовостиОбщество2 июня 2023 14:17

В Ростовской области восстановили проезд на участке автодороги Таганрог - Федоровка

Ранее проезжую часть перекрывали из-за разлива нефтепродуктов
Ангелина СКИБА
Когда машины вновь пустили по проезжей части, не уточняется

Когда машины вновь пустили по проезжей части, не уточняется

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области восстановили движение на участке трассы Таганрог - Федоровка. Соответствующую информацию опубликовали в группе VK донского Минтранса.

Когда машины вновь пустили по проезжей части, не уточняется.

Напомним, автодорогу между селами Федоровка и Ефремовка перекрыли сегодня, 2 июня. Это произошла из-за разлившихся нефтепродуктов. Ограничения вводили на время работ по уборке участка.

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