В Ростовской области восстановили проезд на участке автодороги Таганрог - Федоровка

Когда машины вновь пустили по проезжей части, не уточняется
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области восстановили движение на участке трассы Таганрог - Федоровка. Соответствующую информацию опубликовали в группе VK донского Минтранса.
Когда машины вновь пустили по проезжей части, не уточняется.
Напомним, автодорогу между селами Федоровка и Ефремовка перекрыли сегодня, 2 июня. Это произошла из-за разлившихся нефтепродуктов. Ограничения вводили на время работ по уборке участка.
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