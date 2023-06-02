По квартирам жителей Ростова начали ходить аферисты под видом сотрудников водоканала

Нельзя позволять аферистам срывать контрольные пломбы на счетчиках Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове-на-Дону мошенники начали представляться сотрудниками водоканала. Липовые специалисты приходят якобы для контрольного обследования приборов учета, предупреждают в «Ростовводоканале».

- Цель проста: убедить хозяев, что водомеры неисправны и требуют замены. Аферисты срывают контрольные пломбы, ставят новые счетчики, берут за это от 5 до 10 тысяч рублей, а потом уходят, - поясняют в водоканале.

Обман раскрывается только после того, как люди приносят документы о замене счетчиков. После этого собственники могут еще и штрафы получить. Дело в том, что за самовольный срыв контрольной пломбы прибавляют доначисления. На семью из трех человек сумма может составить 20-30 тысяч рублей.

- Будьте осторожны и не доверяйте «специалистам», которые могут прийти без предупреждения, - напоминают ростовчанам.

Если инспекторы водоканала действительно проводят проверку, обычно об этом ставят в известность управляющую организацию, а на подъездах появятся объявления с логотипом компании.

Стоить знать, что подобные сотрудники не занимаются поверкой и заменой счетчиков, а также не имеют право брать плату за какие-либо услуги на месте. Если же вдруг и правда выявили неисправность или нарушение, должны составить акт и передать один экземпляр собственнику.

Кроме того, настоящие сотрудники «Ростовводоканала» всегда должны иметь при себе удостоверения и планшеты с информацией о счетах и водомерах абонентов. Также проверить личность любого контролера можно по круглосуточному телефону коммунальной организации.

АЛЛО!

Телефон контакт-центра «Ростовводоканала», по которому можно спросить о проверяющих специалистах: 283-17-17

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