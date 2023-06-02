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НовостиОбщество2 июня 2023 16:30

По квартирам жителей Ростова начали ходить аферисты под видом сотрудников водоканала

Специалисты рассказали, как распознать обманщиков
Ангелина СКИБА
Нельзя позволять аферистам срывать контрольные пломбы на счетчиках

Нельзя позволять аферистам срывать контрольные пломбы на счетчиках

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове-на-Дону мошенники начали представляться сотрудниками водоканала. Липовые специалисты приходят якобы для контрольного обследования приборов учета, предупреждают в «Ростовводоканале».

- Цель проста: убедить хозяев, что водомеры неисправны и требуют замены. Аферисты срывают контрольные пломбы, ставят новые счетчики, берут за это от 5 до 10 тысяч рублей, а потом уходят, - поясняют в водоканале.

Обман раскрывается только после того, как люди приносят документы о замене счетчиков. После этого собственники могут еще и штрафы получить. Дело в том, что за самовольный срыв контрольной пломбы прибавляют доначисления. На семью из трех человек сумма может составить 20-30 тысяч рублей.

- Будьте осторожны и не доверяйте «специалистам», которые могут прийти без предупреждения, - напоминают ростовчанам.

Если инспекторы водоканала действительно проводят проверку, обычно об этом ставят в известность управляющую организацию, а на подъездах появятся объявления с логотипом компании.

Стоить знать, что подобные сотрудники не занимаются поверкой и заменой счетчиков, а также не имеют право брать плату за какие-либо услуги на месте. Если же вдруг и правда выявили неисправность или нарушение, должны составить акт и передать один экземпляр собственнику.

Кроме того, настоящие сотрудники «Ростовводоканала» всегда должны иметь при себе удостоверения и планшеты с информацией о счетах и водомерах абонентов. Также проверить личность любого контролера можно по круглосуточному телефону коммунальной организации.

АЛЛО!

Телефон контакт-центра «Ростовводоканала», по которому можно спросить о проверяющих специалистах: 283-17-17

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