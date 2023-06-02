В центре Ростова большое дерево упало на дом, в котором живут двое инвалидов

Дерево упало в одном из дворов на проспекте Буденновском Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону, на проспекте Буденновском, на жилой дом упало большое дерево. Об этом 2 июня в одном из городских пабликов рассказала очевидица.

Женщина сообщила, что ствол «лег» в месте, где находится квартира с двумя инвалидами по слуху.

- С 8 утра звоню спасателям, в квартире живут два инвалида: слабослышащие парень с девушкой. Парень ушел на работу, а девушка вышла из квартиры, потому что стена пристройки уже лопнула. Никто не реагирует. Пришли с пилой, посмотрели, что дерево большое и сказали, что нужен кран. В итоге развернулись и ушли. Ужас какой-то, - отметила ростовчанка.

Добавим, судя по опубликованным фотографиям, дерево с зеленой кроной выглядит крепким и здоровым. Его корни во время падения подняли асфальт. Стена пристройки пошла мелкими трещинами.

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