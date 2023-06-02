Спасатели помогли мужчинам на лодке, у которых закончился бензин посреди Таганрогского залива

Перед выходом в акваторию водоема нужно проверять укомплектованность судна. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области помогли шестерым мужчинам на лодке, у которых закончился бензин посреди Таганрогского залива. Об этом сегодня, 2 июня, рассказали в телеграм-канале ГУ МЧС России по донскому региону.

- Шестеро мужчин, отплыв от берега почти на 10 км, вдруг поняли, что закончился бензин. Подоспевшие инспекторы Таганрогского отделения ГИМС «с ветерком» доставили путешественников на берег, - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают любителям водных прогулок: перед выходом в акваторию водоема нужно всегда проверять укомплектованность судна.

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