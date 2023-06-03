В Ростовской области 61-летний мужчина зарезал знакомого и спрятал его тело в колодце

Тело обнаружили в колодце на территории домовладения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области предъявили обвинение в убийстве жителю одного из городов. По версии следствия, мужчина расправился со знакомым и спрятал его тело. Об этом сообщили в донском управлении Следственного комитета России.

Происшествие случилось в мае. Правоохранители считают, 61-летний и 49-летний знакомые выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора. 61-летний обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил оппонента в голову и шею. После этого он спрятал тело убитого в колодце на территории дома.

Во время допроса подозреваемый во всем сознался. Его заключили под стражу.

— По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в следственном управлении.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который убил бывшую жену и ее знакомого. Следователи установили, что он приехал к экс-супруге, когда у нее дома был приятель. Дончанин зарезал женщину и застрелил ее гостя.

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