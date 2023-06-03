В Ростове сбили 11-летнего подростка, выбежавшего на проезжую часть

Авария произошла на улице Волкова. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по области.

В Ростове сбили 11-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть. Происшествие случилось вечером 2 июня на улице Волкова.

По предварительной информации, водитель Renault Logan ехал по внутридворовой территории. В какой-то момент школьник выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Автомобилист наехал на пешехода.

— В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Напомним, 2 июня на проспекте Коммунистическом сбили восьмилетнюю девочку на велосипеде. Предварительно, водитель иномарки на перекрестке поворачивал направо и наехал на ребенка. Пострадавшую госпитализировали.

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