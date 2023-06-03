В ближайшие дни в Ростове ожидаются осадки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дожди в Ростове-на-Дону продлятся до 6 июня. Синоптики сообщили, какой будет погода в первые дни новой недели.
По данным ростовского гидрометцентра, днем 4 июня пройдет небольшой дождь. Средняя скорость ветра будет составлять 5 — 10 метров в секунду, порывы могут усиливаться 12 — 14 метров в секунду. Температура — +14 — +16 градусов.
5 июня в донской столице также возможны небольшие осадки. Скорость ветра не изменится. На термометре будет +22 — +24 градуса.
По данным Meteoinfo.ru, во вторник, 6 июня дожди прекратятся. Столбик термометра будет показывать около +23 градусов. По прогнозу синоптиков, ясная и теплая погода сохранится до конца рабочей недели.
Ранее ученый рассказал, как будет меняться климат в Ростовской области и дал предварительный прогноз на лето.
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