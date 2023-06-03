В центре Ростова до конца лета ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

Ограничения будут действовать с 4 июня по 25 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Ростова с 4 июня начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и дорожного движения.

На улице Филимоновской проезд ограничат от проспекта Соколова до проспекта Чехова. На Соколова придется объезжать участок между домами № 80/206 до № 72, на проспекте Чехова — от дома № 95 до № 91а.

На улице Московской ограничения будут действовать от переулка Братского до переулка Халтуринского, а также от Халтуринского до переулка Островского.

Неудобства продлятся до 25 августа. Причина — ремонт теплотрасс на Филимоновской и Московской.

Напомним, 4 июня будет ограничен проезд из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Ранее "КП-Ростов-на-Дону" рассказывала, когда и какие участки перекроют для движения транспорта.

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