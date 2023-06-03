Жителей Ростовской области предупредили о ливне с грозой и градом

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О резком ухудшении погоды жителей предупредили в управлении МЧС по региону.

По данным синоптиков, с 3 по 4 июня на юге и востоке области ожидаются сильные дожди, ливень с грозой и градом. Ветер может усиливаться до 20 — 23 метров в секунду.

— При выходе на улицу будьте внимательны и осторожны. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, — сообщили в МЧС.

Напомним, ранее кандидат географических наук Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что происходит с климатом в Ростовской области и когда погода стабилизируется.

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