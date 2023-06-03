В Ростовской области 20-летний водитель без прав попал в ДТП, погиб один человек

Авария произошла в Константиновске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Константиновске Ростовской области в ДТП при столкновении легковушек погиб один человек. Авария случилась на улице Комсомольской вечером 2 июня.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120» не уступил дорогу «ВАЗ 211440». Машины столкнулись, после чего первую легковушку отбросило на опору дорожного знака.

— В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 21120» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Как выяснилось позже, у 20-летнего водителя не было прав. В отношении него составили административные материалы.

Напомним, 2 июня на улице Волкова водитель Renault Logan сбил 11-летнего мальчика. По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть на внутридомовой территории. Пострадавшего доставили в больницу.

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